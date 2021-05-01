01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi Covid-19 şoku!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Başkent ekibinde zorlu mücadele öncesi 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray maçı öncesi uygulunan Covid-19 testleri sonucunda 1 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.
İşte başkent ekibinden yapılan açıklama:
"Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 1, 2021
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/ztaPW5Vroo
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