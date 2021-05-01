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GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi Covid-19 şoku!

Galatasaray maçı öncesi Covid-19 şoku!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Başkent ekibinde zorlu mücadele öncesi 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekibi , maçı öncesi uygulunan Covid-19 testleri sonucunda 1 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte başkent ekibinden yapılan açıklama:

"Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

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