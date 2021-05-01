01 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 eksik!

G.Saray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 eksik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 'de 39. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'ne konuk olacak. Sarı kırmızılılarda, zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunurken, 2 isim de derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

, 'in 39. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. 'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 39. haftaya lider 'ın 6, ikinci 'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. , hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.

TAKIMDA 5 EKSİK

Galatasaray'da 5 futbolcu Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ile yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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