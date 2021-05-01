01 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim mesajı! "Bizde ayrılık olmaz"

Başkan adayı Elmas'tan Terim mesajı! Bizde ayrılık olmaz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Mayıs sonunda başkanlık seçimi yapılacak Galatasaray'da , resmen adaylık başvurusunu yaptı. Başkan adayı Elmas, teknik direktör 'le devam edip etmeyeceğine dair ise "Doğru bir yönetimle gerekli ortam sağlanırsa Fatih hoca büyük fark yaratır. Bizde ayrılık olmaz" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Mayıs sonunda yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan , Teknik Direktör ile yola devam edeceğini açıkladı. Yöneticilik tecrübesi bulunan Elmas, "Doğru bir yönetimle güzel bir şekilde gerekli ortam sağlanırsa, Fatih hoca çok büyük fark yaratır. Ona gerekli ortamı sağlamak gerekir. Ben vizyonumuzda bir ayrılık olacağına inanmıyorum. Hocayla devam etmek istiyoruz. Hoca birçok konuda yalnız bırakıldı ve samimi olunmadığını düşünüyorum. Hocanın mutsuz olduğu aşikar" dedi.

Burak Elmas, 340 milyon liralık bir ilave kaynak yaratacak projelerinin olduğunu ifade ederken, "Bunları koltuk vadiyle değil, Galatasaray markasını doğru yöneterek yapacağız. Galatasaray'ın koltukları satılık değildir. Galatasaray iyi yönetilmelidir" diye konuştu. 3 senedir paranın doğru kullanmadığını belirten Elmas, "3 senede sermaye artışları, oyuncu satışları, Şampiyonlar Ligi gelirleri, ilave 120 milyon euro kaynak doğru kullanılamamış" yorumunu yaptı.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI ÇİZDİK

Burak Elmas, hazırladıkları projeleri 100 gün içinde bitirmek istediklerini söyledi. Elmas, "100 günlük hedefimiz var. Tüm projeleri 100 güne bölüp hedef koyduk. Yakında herkesle paylaşacağız" diye konuştu.

ZAMANLAMA HATASI YAPILDI

'yı çok sevdiğini ifade eden Elmas, "Birçok futbolcunun kontratı bitiyorken 1 isimle sözleşme yapılması takım üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Belhanda'nın gönderilmesi çok yanlıştı" yorumunu yaptı.

SUNİ GÜNDEM YARATIYORLAR

F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili konuşan Elmas, "Bu tam anlamıyla suni gündemdir. Burada amaç farklı bir formatta kazanılan şampiyonluğu, mevcut formatta saydırılmak istenmesidir" dedi. (Fotomaç)

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