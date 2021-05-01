Galatasaray'da Fatih Terim'den Gençlerbirliği uyarısı! "Derbiyi düşünmeyin"
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularını bu maça motive ederek "Biz önce kendi puanlarımızı toplayalım" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan son 4 haftada şampiyonluk inancını koruyor. İki rakip takımın da çok kritik maçlara çıkacağını oyuncularına aktaran başarılı çalıştırıcı, son ana kadar savaşmaları gerektiğini söylüyor. İmparator, Beşiktaş ile 8 Mayıs'ta Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacakları maçın şimdiden düşünülmemesi gerektiğini ifade ederken, öncelikli olarak Gençlerbirliği müsabakasının kazanılmasını istiyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında puan kaybettiğini hatırlatan İmparator, kalan 4 maçta sıralamanın yine değişebileceğini ifade etti.
FUTBOL HER SONUCA AÇIK
Fotomaç'ın haberine göre; İmparator, daha önce defalarca son haftaları oynadığını hatırlatarak karşılaşmalarda çok farklı neticelerin alınabileceğini takımına aktardı. Terim, "Bu dakikadan sonra maç maç bakmalıyız. Üç takım arasında en tecrübeli olan biziz. Bu haftaları oynamak kolay değildir. Önce Gençlerbirliği'ni yenelim, sonra derbiye bakacağız. Kalan son iki maçta alttaki takımların durumu ne olur, ne götürür bilinmez. Futbol her sonuca açık. Salgın dönemindeyiz. Hiç kimse erkenden şampiyonluğunu ilan edemez" diye konuştuğu öğrenildi. Sarıkırmızılılar kalan 4 haftada Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, Denizlispor (D) ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
SON ÇALIŞMA VE YOLCULUK
Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde zorlu maçın taktik idmanı yapıldı. Sakatlığını atlatan Henry Onyekuru takımdan ayrı olarak kondisyonerler eşliğinde çalışmayı sürdürdü. Aslan bugün Florya'da son antrenmanı yapacak ve Ankara'ya özel uçakla gidecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig