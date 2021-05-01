01 Mayıs 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Gençlerbirliği uyarısı! "Derbiyi düşünmeyin"

Terim'den G.Birliği uyarısı! Derbiyi düşünmeyin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , derbi öncesinde oyuncularını bu maça motive ederek "Biz önce kendi puanlarımızı toplayalım" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü , kalan son 4 haftada şampiyonluk inancını koruyor. İki rakip takımın da çok kritik maçlara çıkacağını oyuncularına aktaran başarılı çalıştırıcı, son ana kadar savaşmaları gerektiğini söylüyor. İmparator, ile 8 Mayıs'ta Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacakları maçın şimdiden düşünülmemesi gerektiğini ifade ederken, öncelikli olarak müsabakasının kazanılmasını istiyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında puan kaybettiğini hatırlatan İmparator, kalan 4 maçta sıralamanın yine değişebileceğini ifade etti.

FUTBOL HER SONUCA AÇIK

Fotomaç'ın haberine göre; İmparator, daha önce defalarca son haftaları oynadığını hatırlatarak karşılaşmalarda çok farklı neticelerin alınabileceğini takımına aktardı. Terim, "Bu dakikadan sonra maç maç bakmalıyız. Üç takım arasında en tecrübeli olan biziz. Bu haftaları oynamak kolay değildir. Önce Gençlerbirliği'ni yenelim, sonra derbiye bakacağız. Kalan son iki maçta alttaki takımların durumu ne olur, ne götürür bilinmez. Futbol her sonuca açık. Salgın dönemindeyiz. Hiç kimse erkenden şampiyonluğunu ilan edemez" diye konuştuğu öğrenildi. Sarıkırmızılılar kalan 4 haftada Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, (D) ve ile karşılaşacak.

SON ÇALIŞMA VE YOLCULUK

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde zorlu maçın taktik idmanı yapıldı. Sakatlığını atlatan Henry Onyekuru takımdan ayrı olarak kondisyonerler eşliğinde çalışmayı sürdürdü. Aslan bugün Florya'da son antrenmanı yapacak ve Ankara'ya özel uçakla gidecek.

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