Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...
Spor Toto Süper Lig'in bitmesine 4 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da erken başladı. Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon bu bölge için yıldız bir futbolcuya imza attırmak istiyor. İşte Aslan'ın listesindeki o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya devam ederken transfer operasyonu için de düğmeye basıldı.
Gelecek sezon takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıp transfer hedefindeki yıldızlara yer açacak.
Orta sahada Etebo'ya veda edecek olan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerine Suat Serdar'ı transfer etmek istiyor.
Sol bek mevkisinde RB Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi için yeni bir hamle yapılmayacak. Uruguaylı yıldız ile yolları ayıracak Galatasaray, Patrick van Aanholt'a imza attıracak.
ONYEKURU'NUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
Galatasaray'ın büyük umutlarla Monaco'dan yeniden kiraladığı Henry Onyekuru'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, 4 milyon 350 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve 23 yaşındaki kanat oyuncusuna veda edeceği bildirildi.
Henry Onyekuru'ya ödenmeyen paranın Mostafa Mohamed'in bonservisi ve Gedson Fernandes'in yeniden kiralanmasına ayrılacağı öğrenildi.
ASLAN'A DÜNYACA ÜNLÜ KANAT!
Nijeryalı futbolcudan doğacak kanat boşluğunu doldurmak için temaslarını hızlandıran Galatasaray, gözünü dünyaca ünlü yıldıza dikti.
Sarı-kırmızılı takımın, bonservisi Juventus'ta bulunan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Douglas Costa'nın peşinde olduğu iddia edildi.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR!
Douglas Costa, sık sık Türkiye'de tatil yapıyor. Brezilyalı yıldız daha önce de model sevgilisi Nathalia Felix ile Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Galatasaray, yıldız futbolcuya ilgi duyan 4 kulüpten biri.
Sarı-kırmızılı takımın haricinde Brezilya'dan Gremio'nun transferde oldukça istekli olduğunun altı çizilirken İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den Wolverhampton transferde ilgili olan diğer takımlar olarak belirtildi.
4 kulübün kadrosuna katmayı amaçladığı Douglas Costa, Juventus'ta yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.
Bu sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Brezilyalı futbolcu, Almanya Bundesliga'da 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Alman ekibiyle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Douglas Costa'nın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. Çizme ekibiyle olan kontratı 2022 yılında sona erecek.
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