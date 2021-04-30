30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine 4 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da erken başladı. Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon bu bölge için yıldız bir futbolcuya imza attırmak istiyor. İşte Aslan'ın listesindeki o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan 'da şampiyonluk hesapları yapılmaya devam ederken transfer operasyonu için de düğmeye basıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Gelecek sezon takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıp transfer hedefindeki yıldızlara yer açacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Orta sahada Etebo'ya veda edecek olan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerine Suat Serdar'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Sol bek mevkisinde RB Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi için yeni bir hamle yapılmayacak. Uruguaylı yıldız ile yolları ayıracak , Patrick van Aanholt'a imza attıracak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

ONYEKURU'NUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
'ın büyük umutlarla Monaco'dan yeniden kiraladığı 'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Sarı-kırmızılıların, 4 milyon 350 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve 23 yaşındaki kanat oyuncusuna veda edeceği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

'ya ödenmeyen paranın Mostafa Mohamed'in bonservisi ve Gedson Fernandes'in yeniden kiralanmasına ayrılacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

ASLAN'A DÜNYACA ÜNLÜ KANAT!
Nijeryalı futbolcudan doğacak kanat boşluğunu doldurmak için temaslarını hızlandıran , gözünü dünyaca ünlü yıldıza dikti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisi Juventus'ta bulunan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Douglas Costa'nın peşinde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR!
Douglas Costa, sık sık Türkiye'de tatil yapıyor. Brezilyalı yıldız daha önce de model sevgilisi Nathalia Felix ile Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; , yıldız futbolcuya ilgi duyan 4 kulüpten biri.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Sarı-kırmızılı takımın haricinde Brezilya'dan Gremio'nun transferde oldukça istekli olduğunun altı çizilirken İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den Wolverhampton transferde ilgili olan diğer takımlar olarak belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

4 kulübün kadrosuna katmayı amaçladığı Douglas Costa, Juventus'ta yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Bu sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Brezilyalı futbolcu, Almanya Bundesliga'da 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı kanat! Onyekuru'nun yerine...

Alman ekibiyle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Douglas Costa'nın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. Çizme ekibiyle olan kontratı 2022 yılında sona erecek.

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