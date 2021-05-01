01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Ryan Babel...
Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, Babel'in şutunu tamamlayan Emre Akbaba sayesinde maçı 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Hollandalı yıldızı Gençlerbirliği maçında ilk 11'de başlatmaya karar verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan, 90 dakika kapanan Konyaspor savunmasını Babel'in uzaktan çektiği şut sonucunda Emre Akbaba'nın takip golüyle açmıştı. Fatih Terim, Hollandalı futbolcuyu bu kez ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi. G.Birliği'nin benzer bir futbol oynamasını bekleyen İmparator, Babel'e şut emri verdi.
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