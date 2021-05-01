Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Ryan Babel...

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine 4 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da erken başladı. Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon bu bölge için yıldız bir futbolcuya imza attırmak istiyor. İşte Aslan'ın listesindeki o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)