01 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Ryan Babel...

Terim kararını verdi! Babel...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta 'u ağırlayan Galatasaray, Babel'in şutunu tamamlayan Emre Akbaba sayesinde maçı 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , Hollandalı yıldızı Gençlerbirliği maçında ilk 11'de başlatmaya karar verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan, 90 dakika kapanan savunmasını Babel'in uzaktan çektiği şut sonucunda Emre Akbaba'nın takip golüyle açmıştı. , Hollandalı futbolcuyu bu kez ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi. G.Birliği'nin benzer bir futbol oynamasını bekleyen İmparator, Babel'e şut emri verdi.

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