30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Suat Serdar'dan heyecanlandıran hareket!

G.Saray'ın gündemindeki Suat Serdar'dan flaş hareket!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

'ın transfer listesinde bulunan 'dan flaş bir hareket geldi. Yıldız futbolcu, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Sezon sonu ile yollarını ayırması beklenen 24 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi sarı kırmızılı taraftarlarda heyacan yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Bir süredir orta saha mevkisi için arayışlarına devam eden , forması giyen 'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde bulunan 24 yaşındaki oyuncudan flaş bir hamle geldi. Gurbetçi yıldız, sosyal medya hesabından 'nü takibe aldı. Suat Serdar'ın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken transfer iddilarını güçlendirdi.

SCHALKE 04'TEN AYRILMAK İSTİYOR!

Schalke 04'ün 'da küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından Suat Serdar'ın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

SUAT SERDAR KİMDİR?

Suat Serdar 11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu'dur. ekibi Schalke 04'de orta saha olarak forma giymektedir.

Serdar futbola doğduğu kent Bingen'in takımlarından 'de başladı. 2008 yılında 1. FSV 05'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda Mainz'ın U-17 takımına, bir sonraki sezon da U-19 takımına yükseldi.

2015-16 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkıp, 13 Eylül 2015'te Schalke 04 ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör tarafından ilk kez kadroya alındı. 2 gün sonra 3. Liga'da mücadele eden 1. FSV Mainz 05 II takımı ile karşısında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

2018 yılında Schalke 04'e transfer olan Suat Serdar takımıyla 'da 70 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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