30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi feshedilen ve takımdan ayrılan Younes Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu. Fransız ekibinin başkanı, Faslı futbolcuyla görüştüğünü ve takımla idmanlara çıkmasını söylediğini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'da sezon ortasında şok bir kararla sözleşmesi feshedilen 'nın yeni takımının neresi olacağı bir süredir merak ediliyordu.

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

Yıldız futbolcunun, 'nun zemini nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimi eleştirmesinin ardından kontratı feshedilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

Adı , , ve gibi kulüplerle de anılan 'nın görüştüğü takım belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

basınından Midi-Libre'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Başkanı , Faslı yıldızla görüştüğünü doğruladı ve şunları söyledi:

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

3 hafta önce, Belhanda ile bir öğleden sonrasını beraber geçirdik. Ona, formunu koruyabilmesi için bizim takımla idmanlara çıkmasını önerdim.

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

Şu an kendisi Türkiye'ye bazı işlerini halletmek için gitti. Döndüğü zaman sportif direktörümüz Bruno Carotti ile iletişime geçecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

Futbola altyapısında başlayan , 2012 yılında takımıyla 'ni şampiyon tamamlayarak büyük bir başarı elde etmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı

31 yaşındaki ofansif orta saha, 11 Mart'ta sözleşmesinin feshedildiği 'da da 2 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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