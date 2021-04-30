Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda geri dönüyor! Başkan açıkladı
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi feshedilen ve takımdan ayrılan Younes Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu. Fransız ekibinin başkanı, Faslı futbolcuyla görüştüğünü ve takımla idmanlara çıkmasını söylediğini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'da sezon ortasında şok bir kararla sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın yeni takımının neresi olacağı bir süredir merak ediliyordu.
Yıldız futbolcunun, Türk Telekom Stadyumu'nun zemini nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimi eleştirmesinin ardından kontratı feshedilmişti.
Adı Fenerbahçe, Beşiktaş, Nice ve Olympiakos gibi kulüplerle de anılan Belhanda'nın görüştüğü takım belli oldu. İşte ayrıntılar...
Fransız basınından Midi-Libre'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Faslı yıldızla görüştüğünü doğruladı ve şunları söyledi:
3 hafta önce, Belhanda ile bir öğleden sonrasını beraber geçirdik. Ona, formunu koruyabilmesi için bizim takımla idmanlara çıkmasını önerdim.
Şu an kendisi Türkiye'ye bazı işlerini halletmek için gitti. Döndüğü zaman sportif direktörümüz Bruno Carotti ile iletişime geçecek.
Futbola Montpellier altyapısında başlayan Younes Belhanda, 2012 yılında takımıyla Fransa Ligi'ni şampiyon tamamlayarak büyük bir başarı elde etmişti.
31 yaşındaki ofansif orta saha, 11 Mart'ta sözleşmesinin feshedildiği Galatasaray'da da 2 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
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