Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde bulunan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Bu kapsamda sarı kırmızılıların flaş bir isim ile ilgilendiği duyuruldu. Serie A ekiplerinden Parma'nın sportif direktörü, Cimbom'un Brezilyalı orta sahayı istediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da seçim öncesinde belirsizlik sürse de, Fatih Terim ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda yeni sezon planları yapılırken, transfer listesi de oluşturuluyor.

Bu çalışmalar sonucunda sarı kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Serie A ekiplerinden Parma'nın ligde kalması zor görünürken, bir çok isimle de yollarını ayırması bekleniyor.

SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta, Galatasaray'ın Hernani ile ilgilendiğini duyurdu.