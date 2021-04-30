30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde bulunan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Bu kapsamda sarı kırmızılıların flaş bir isim ile ilgilendiği duyuruldu. Serie A ekiplerinden Parma'nın sportif direktörü, Cimbom'un Brezilyalı orta sahayı istediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

'da seçim öncesinde belirsizlik sürse de, ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda yeni sezon planları yapılırken, transfer listesi de oluşturuluyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu

Bu çalışmalar sonucunda sarı kırmızılılar, rotasını 'ya çevirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu

ekiplerinden 'nın ligde kalması zor görünürken, bir çok isimle de yollarını ayırması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu

SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI

Sportif Direktörü , 'ın Hernani ile ilgilendiğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu

Ribalta, "Hernani'nin uzun bir kontratı var. ilgilendiğini iletti. Önemli bir teklif gelirse değerlendirebiliriz" dedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu

27 yaşındaki Brezilyalı bu sezon 31 maçta 7 gol, 2 asist yaptı. (Fotomaç)

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