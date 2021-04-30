Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sambacı önlibero! Transferi İtalyan kulübünün sportif direktörü duyurdu
Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde bulunan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Bu kapsamda sarı kırmızılıların flaş bir isim ile ilgilendiği duyuruldu. Serie A ekiplerinden Parma'nın sportif direktörü, Cimbom'un Brezilyalı orta sahayı istediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da seçim öncesinde belirsizlik sürse de, Fatih Terim ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda yeni sezon planları yapılırken, transfer listesi de oluşturuluyor.
Bu çalışmalar sonucunda sarı kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirdi.
SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI
Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta, Galatasaray'ın Hernani ile ilgilendiğini duyurdu.
Ribalta, "Hernani'nin uzun bir kontratı var. Galatasaray ilgilendiğini iletti. Önemli bir teklif gelirse değerlendirebiliriz" dedi.
27 yaşındaki Brezilyalı bu sezon 31 maçta 7 gol, 2 asist yaptı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig