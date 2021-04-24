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GALATASARAY

Antalyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: İşimiz kolay olmayacak

Terim'den Antalyaspor yorumu! İşimiz kolay olmayacak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "İşimiz kolay olmayacak" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 37. haftasında deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

Çok güzel bir sahada oynayacağız, emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Sahanın iyi olması futbol için önemli bir şey.

Antalyaspor'un çok iyi bir gidişi var. İşimiz kolay olmayacak. Son maçların hepsi final niteliğinde. Kendi sahamızda puan kaybetmekten hoşlanmasak da gerçekleri yadsımamak lazım.

3 günde bir maç oynuyoruz. Bazı oyuncularımızın sakatlıktan çıktıktan sonraki durumları bir sonraki maçı kaldırabilir durumda değil. Özellikle Taylan'ın yük bindiği zaman bazı sıkıntıları oluşuyor. Onu dikkate aldık.

Martin'i son saniyeye kadar antrenmanda tuttuk ama antrenmanı bırakmak zorunda kaldı. Şener bir daha oynamak zorunda kaldı ki arka adalesinden korkuyoruz. 3-4 günde bir seyahatlerle birlikte kolay değil.

Mohamed'in durumuna gelince; Mohamed, TFF ve Sağlık Kurulu'nun dediklerine uyduğu için, son testi negatif çıktı ama 10 günü bekledik. Ben de onun gelmesini istedim.

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