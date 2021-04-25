25 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Antalyaspor maçında 5 değişiklik!

G.Saray'dan Antalyaspor maçında 5 değişiklik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında deplasmanına çıkan , mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, son oynanan maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, son oynanan maçından 5 değişiklikle karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta net bir hata yapan Luyindama'nın yerine kart cezası biten Ryan Donk forma giydi. Formsuz Feghouli'nin yanı sıra Saracchi, Taylan Antalyalı ve Babel de yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil şans buldu.

Cimbom Mohamed'le yarışa tutundu! haberin devamı

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