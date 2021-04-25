25 Nisan 2021, Pazar
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Galatasaray'dan Antalyaspor maçında 5 değişiklik!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, son oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim, son oynanan Trabzonspor maçından 5 değişiklikle Antalyaspor karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta net bir hata yapan Luyindama'nın yerine kart cezası biten Ryan Donk forma giydi. Formsuz Feghouli'nin yanı sıra Saracchi, Taylan Antalyalı ve Babel de yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil şans buldu.
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