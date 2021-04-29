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GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Donk yine santrfora geçti!

Donk yine santrfora geçti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 87'de Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu golle kazanırken, stoper oynayan Ryan maçın son bölümlerinde santrfora geçti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, karşısında çok uzun süre kilidi açamayınca Teknik Direktör arka arkaya değişiklikler yaptı. 5 futbolcu değişmesine rağmen yine sonuç gelmeyince stoper Ryan rakip ceza sahası içine gönderildi. Zaman zaman rakip savunmanın kilidi açılmayınca ileriye gönderilen Donk, gol sonrası yeniden görev bölgesine döndü. Donk ile Marcao yine uyumluydu.

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