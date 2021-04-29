Galatasaray'da Ryan Donk yine santrfora geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 87'de Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu golle kazanırken, stoper oynayan Ryan Donk maçın son bölümlerinde santrfora geçti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Konyaspor karşısında çok uzun süre kilidi açamayınca Teknik Direktör Fatih Terim arka arkaya değişiklikler yaptı. 5 futbolcu değişmesine rağmen yine sonuç gelmeyince stoper Ryan Donk rakip ceza sahası içine gönderildi. Zaman zaman rakip savunmanın kilidi açılmayınca ileriye gönderilen Donk, gol sonrası yeniden görev bölgesine döndü. Donk ile Marcao yine uyumluydu.

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