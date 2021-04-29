29 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray'da yedek stoper kalmadı! Covid-19 vakaları...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor engelini 1-0'lık sonuçla geçti. Sarı-kırmızılılarda stoper ikilisinde Donk-Marcao görev alırken, Luyindama ve Ozornwafor'un Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sebebiyle kenarda yedek stoper kalmadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da corona virüsü testleri pozitif çıktığı öğrenilen Fatih Öztürk, Luyindama ve Ozornwafor izolasyonda oldukları için dün akşam kadroda yoktular. Savunmada Ryan Donk-Marcao ikilisi ile Konyaspor'un karşısına çıkan Galatasaray'da maç kadrosunda yedek stoper olmaması dikkat çekti. Herhangi bir sorun olması halinde Taylan Antalyalı tercih edilecekti ama ihtiyaç olmadı.
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