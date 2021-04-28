Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Emre Akbaba attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray zirve takibini sürdürmeye devam ederken puanını da 72'ye yükseltti. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

CİMBOM EVİNDE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray bu galibiyetle birlikte evinde 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Sarı-kırmızılı takım bu maçtan önce çıktığı maçlarda Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'la berabere kalırken; Çaykur Rizespor'a ise mağlup olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Etebo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Şener Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Dervişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

45+1. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk dibinden topu kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

47. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.

53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü. Konyaspor savunması sonrasında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Guilherme'nin yerden ortasında kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Cikalleshi yetişemeyince konuk takım net bir fırsattan yararlanamadı.

GOL! 87. dakikada sarı-kırmızılı takım golü buldu. Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle önledi. Yeşil-beyazlı takımın kalecisinden dönen topu takip eden Emre Akbaba, altıpastan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

90. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram, çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Sehic'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak kornere gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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