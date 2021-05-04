04 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! "Galatasaray'a gitmelisin!"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle transferin en gözde isimlerinden biri haline gelen Hataysporlu Boupendza'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e hayran olduğunu söyleyen Boupendza için sarı lacivertli ekibin adı sık sık geçiyordu. Boupendza'nın milli takımdan arkadaşı yıldız bir futbolcudan tavsiye geldi. Boupendza'ya Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! Galatasaray'a gitmelisin!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

Bu sezon yurt içi transferinin gözdesi 'un golcüsü Aaron Boupendza olacak gibi görünüyor.

Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! Galatasaray'a gitmelisin!

Gabonlu hücumcu için ve 'nin fırsat kolladığı biliniyor. Boupendza, daha önce 'e olan hayranlığını dile getirmiş, bu durum Fenerbahçe ihtimalini kuvvetlendirmişti.

Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! Galatasaray'a gitmelisin!

Bu sezon formasıyla fark yaratan isimlerin başında gelen Aaron Boupendza'ya vatandaşından flaş bir öneri geldi.

Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! Galatasaray'a gitmelisin!

"GALATASARAY'A GİTMELİSİN!"

Mario Lemina, sarı-kırmızılı takım adına devreye girdi. Geçen sezon 'da forma giyen Lemina vatandaşını, Türkiye'de kalırsa mutlaka sarı- kırmızılı formayı giymesini tavsiye etti ve "Senin parlayacağın bir kulüp" dedi. (Fotomaç)

Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! Galatasaray'a gitmelisin!

Lemina, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyiyor.

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