Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! "Galatasaray'a gitmelisin!"
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle transferin en gözde isimlerinden biri haline gelen Hataysporlu Boupendza'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e hayran olduğunu söyleyen Boupendza için sarı lacivertli ekibin adı sık sık geçiyordu. Boupendza'nın milli takımdan arkadaşı yıldız bir futbolcudan tavsiye geldi. Boupendza'ya Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti. İşte detaylar...
Bu sezon yurt içi transferinin gözdesi Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza olacak gibi görünüyor.
Gabonlu hücumcu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fırsat kolladığı biliniyor. Boupendza, daha önce Mesut Özil'e olan hayranlığını dile getirmiş, bu durum Fenerbahçe ihtimalini kuvvetlendirmişti.
Bu sezon Hatayspor formasıyla fark yaratan isimlerin başında gelen Aaron Boupendza'ya vatandaşından flaş bir öneri geldi.
"GALATASARAY'A GİTMELİSİN!"
Mario Lemina, sarı-kırmızılı takım adına devreye girdi. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Lemina vatandaşını, Türkiye'de kalırsa mutlaka sarı- kırmızılı formayı giymesini tavsiye etti ve "Senin parlayacağın bir kulüp" dedi. (Fotomaç)
Lemina, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyiyor.
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