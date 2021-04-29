29 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao 3 maç sonra kadroda yer aldı

Falcao 3 maç sonra kadroda yer aldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'la karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılarda Falcao, 3 maç sonra kadroda yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao, 3 lig maçının ardından kadroya girdi. Antrenmanda Kerem ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve operasyon geçiren tecrübeli futbolcu, Göztepe, ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Maske takan Falcao, 76. dakikada Kerem'in yerine oyuna dahil oldu.

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