Galatasaray'da Radamel Falcao 3 maç sonra kadroda yer aldı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'la karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılarda Falcao, 3 maç sonra kadroda yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao, 3 lig maçının ardından kadroya girdi. Antrenmanda Kerem ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve operasyon geçiren tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Maske takan Falcao, 76. dakikada Kerem'in yerine oyuna dahil oldu.

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