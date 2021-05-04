Fenerbahçe Beko 104-79 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti. Sarı-lacıvertlilerde Jarell Eddie 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 25 sayı farkla 104-79 mağlup etti.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 22. galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Bu yıl ligde play-off'un dışında kalan sarı-kırmızılılar ise sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.
Derbi maça topu iyi paylaşarak isabetli dış atışlarla başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyrek boyunca iki takım da skorer bir kimlik ortaya koydu. Galatasaray, sarı-lacivertlileri hücumda durdurmakta zorlandı. Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 26-22 üstün bitirdi.
Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğe etkili başladı. Sarı-lacivertliler, üst üste basketler bulan Eddie ile 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 32-24. Rakibine aynı şekilde üç sayı çizgisinin gerisinden kaydedilen basketlerle karşılık veren Galatasaray, 15. dakikada farkı 2'ye indirdi: 34-32. Ev sahibi takım, çeyreğin ikinci bölümünde hızlı hücumlarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Eddie'nin üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı tekrar açtı: 46-32. Savunma sertliğini iki çeyrekte de yakalayamayan Galatasaray, farkın açılmasına engel olamadı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-38 önde girdi.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Dış atışlardan Göksenin Köksal ile skor üreten Galatasaray, 24. dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 58-49. Çeyreğin ortalarında oyunda tempo düştü. Ali Muhammed ve Eddie ile boş atışlardan üç sayılık basketler bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, 28. dakika biterken farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 73-54. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 78-59 üstün gitti.
Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, derbi maçta Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti.
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