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Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi Fatih Terim: Sonuna kadar kovalayacağız

Terim şampiyonluk yorumu! Sonuna kadar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 38. haftasında sahasında 'la kozlarını paylaşacak 'da teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

Artık teknik adamların maç öncesi konuşmalarının en zor olduğu anlar bunlar. Kimse ben kazanmayacağım demez. Geçen haftaki oyunumuzun bir kısmını dahi tekrarlarsak, bizim için önemli olacak. Onu tekrar yakalamalıyız.

Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz.

Halil bizim gezici oyuncumuz, bloklar arasında da çok başarılı bir oyuncu. Merkezi kullanmak adına ona çok güveniyorum ve inanıyorum. Golü de bulursa kendisine büyük bir moral olacak.

İyi bir yetenek, doğru oynuyor. Oynadıkça daha da aşama kaydedeceğini düşünüyorum. Ben de onlara bu şansı veriyorum.

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