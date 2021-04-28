Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'la kozlarını paylaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

Artık teknik adamların maç öncesi konuşmalarının en zor olduğu anlar bunlar. Kimse ben kazanmayacağım demez. Geçen haftaki oyunumuzun bir kısmını dahi tekrarlarsak, bizim için önemli olacak. Onu tekrar yakalamalıyız.

Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz.

Halil bizim gezici oyuncumuz, bloklar arasında da çok başarılı bir oyuncu. Merkezi kullanmak adına ona çok güveniyorum ve inanıyorum. Golü de bulursa kendisine büyük bir moral olacak.

İyi bir yetenek, doğru oynuyor. Oynadıkça daha da aşama kaydedeceğini düşünüyorum. Ben de onlara bu şansı veriyorum.

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