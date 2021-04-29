29 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson Fernandes resitali! Fatih Terim tebrik etti

Gedson resitali! Terim tebrik etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda İttifak Holding 'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanırken, devre arasında kiralık olarak takıma dahil edilen Gedson Fernandes gösterdiği performansla Konyaspor maçının yıldızı oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Gedson Fernandes corona virüse yakalandığı için geç form tuttu. Oynadığı ilk maçlarda performansı eleştirilse de onun büyük potansiyeline hep güvendi. Karşılığına da aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu koşularıyla rakibi sürekli yorarken, organizasyonu ve kaybedilen topları çabuk geri kazanmasıyla büyük fayda sağladı.

MÜTHİŞ PASLAR

Gedson Fernandes dün mücadelesinde de takımın en iyisiydi. Konyaspor'un kapalı savunmasına karşı tüm oyuncular yan pas yaparken sadece 22 yaşındaki futbolcu dikine oynadı. Bekleri ve hücumcuları rakip savunmanın arasına kaçırmaya çalıştı. Ayrıca uzaktan şutlarla da gol aradı. Maç sonunda teknik direktör Fatih Terim'den tebriği aldı.

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