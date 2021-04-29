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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray kötü seriyi sonlandırdı!

Galatasaray kötü seriyi sonlandırdı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de , sahasında 'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, zirve yarışında maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını eşitledi. Aslan, lider Beşiktaş ile 6 puanlık farkı da korudu. CimBom, Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle iç sahada 4 maçtır kazanamama serisini de değiştirmiş oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Sahasında 'u 1-0 mağlup eden , iç sahadaki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son iç saha galibiyetini 27. haftada 'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında , ve ile berabere kaldı, 'a yenildi.

Galatasaray, 'u 1-0 geçerek 'ndaki galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 4 maç sonra kalesini de gole kapattı.

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