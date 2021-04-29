29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray kötü seriyi sonlandırdı!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, zirve yarışında maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını eşitledi. Aslan, lider Beşiktaş ile 6 puanlık farkı da korudu. CimBom, Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle iç sahada 4 maçtır kazanamama serisini de değiştirmiş oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
Ligde son iç saha galibiyetini 27. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.
Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 geçerek Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 4 maç sonra kalesini de gole kapattı.
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