28 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in kararı belli oldu! Kalacak mı gidecek mi?

Terim'in kararı belli oldu! Kalacak mı gidecek mi?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Teknik Direktörü 'n geleceği netleşmeye başladı. Deneyimli teknik adam, göreve gelecek yönetime göre yol haritasını belirleyecek. Başarılı hoca, oluşacak yönetime göre takım kadrosunu yeniden yapılandıracak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bir ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıllık uzatma opsiyonu bulunan , göreve gelecek yönetime göre yol haritasını belirleyecek. Kulübeyi ve takımı yeniden yapılandıracak.

Sabah'ın haberine göre, 29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok. 1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

TRANSFERDE AKTİF ROL ALACAK

'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'a göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım'' diyen Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. Teknik heyette değişiklik düşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiyle alınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığı ve göreve devam etmesi halinde transferde daha aktif rol oynayacağı öğrenildi.

MAHMUT RECEVİK TOPLANTIYA KATILMADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısında yaşananları paylaşan yönetici 'ten istifasını istemişti. Cengiz, Recevik'in düşünmek için zaman talep etmesi üzerine ise "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" çıkışında bulunmuştu. Mahmut Recevik, aradan geçen 1 haftalık süreçte istifasını vermedi ancak dünkü yönetim kurulu toplantısına da katılmadı

GALATASARAY'DA COVİD-19 ŞOKU

Corona virüsünden olumsuz etkilenen takımların başında gelen Galatasaray'da maçı öncesinde 3 oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Karantinaya alınan bu üç isim, deplasmanında olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen söz konusu oyuncuların yokluğunda maçında yedek kulübesinde değişiklikler olacak.

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