Son dakika haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas, başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı. Mevcut başkan Mustafa cengiz'in yerine göreve geçmek isteyen Elmas, gerekli tüm evrakları Divan Kurulu'na teslim ettiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (Gs) haberleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, 29 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi de hareketlilik devam ediyor.

Seçimde 5 adayın başkanlık için mücadele vermesi bekleniyor. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Başkan adaylarından Burak Elmas ise adaylık için ilk resmi başvuruyu yapan isim oldu.

İşte Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz...

Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum.#BirlikteÇokŞeyBaşaracağız pic.twitter.com/Z18AQNBp80 — Burak Elmas (@burakelmas_tr) April 28, 2021

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