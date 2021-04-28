28 Nisan 2021, Çarşamba

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Galatasaray başkanlık seçimi öncesi son dakika... Burak Elmas adaylığını resmen duyurdu!

Başkan adaylığını resmen duyurdu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Son dakika haberleri... 'da , başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı. Mevcut başkan 'in yerine göreve geçmek isteyen Elmas, gerekli tüm evrakları 'na teslim ettiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (Gs) haberleri

'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'da, 29 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi de hareketlilik devam ediyor.

Seçimde 5 adayın başkanlık için mücadele vermesi bekleniyor. Mevcut Başkan 'in aday olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Başkan adaylarından ise adaylık için ilk resmi başvuruyu yapan isim oldu.

İşte Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."

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