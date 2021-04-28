Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberleri... 29 Mayıs'ta seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da hem yönetmin hem de teknik direktör Fatih Terim'in geleceğinin belirsizliğini korumasına rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde değiştirecek olan sarı-kırmızılıların birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, Cimbom'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte o isim ve detaylar... (Gs spor haberi)
Seçim gündemi ve Fatih Terim'le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir isim girdi.
Takvim'in haberine göre; Premier Lig ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.
BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI
Yönetim konuyu teknik heyete iletirken, İzlandalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaların başladığı öğrenildi. Hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Gudmundson bu sezon 18 maçta görev aldı.
İZLANDA'NIN DEĞİŞİLMEZ İSMİ
Ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu İzlanda Milli Takımı'yla 79 maça çıktı ve 8 gol attı. Daha önce Charlton ve Alkmaar formasını giyen Gudmundsson etkili sol ayağı ve fizik gücü ile tanınıyor.
-Menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edilen Gudmundsson'a Fransa ve Almanya'dan talipler olduğu belirtiliyor.
-2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında çok etkili bir performans gösteren Gudmundsson toplam 5 gol ve 14 asist üretti.
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