28 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri... 29 Mayıs'ta seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da hem yönetmin hem de teknik direktör Fatih Terim'in geleceğinin belirsizliğini korumasına rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde değiştirecek olan sarı-kırmızılıların birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, Cimbom'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte o isim ve detaylar... (Gs spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Seçim gündemi ve 'le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ın listesine sürpriz bir isim girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...

Takvim'in haberine göre; ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...

BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI
Yönetim konuyu teknik heyete iletirken, İzlandalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaların başladığı öğrenildi. Hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Gudmundson bu sezon 18 maçta görev aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...

İZLANDA'NIN DEĞİŞİLMEZ İSMİ
Ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu 'yla 79 maça çıktı ve 8 gol attı. Daha önce ve formasını giyen Gudmundsson etkili sol ayağı ve fizik gücü ile tanınıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...

-Menajeri tarafından 'a teklif edilen Gudmundsson'a ve 'dan talipler olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...

-2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında çok etkili bir performans gösteren Gudmundsson toplam 5 gol ve 14 asist üretti.

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