28 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 38. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, kalan 5 maçını da kazanarak şampiyon olmak istiyor. Sarı kırmızılı ekipte, ve ve corona virüsü testi pozitif çıkan 3 futbolcu karşılaşmada görev yapamayacak. Konyaspor'da ise 5 futbolcu Galatasaray'a karşı oynayamayacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 78 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'daki karşılaşmayı Konyaspor 4-3 kazanmıştı.

EVİNDE 4 MAÇTIR 3 PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, bu sezon ligde evinde 17 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 38 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta da evinde 3 puan alamadı. Cimbom, , ve ile berabere kalırken, 'a ise mağlup oldu.

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR! 🚑

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve , Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıktı.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ve Oghenekaro Etebo sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında görev alamayacak.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK!

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de 363 maç yönetti. Bu mücadelelerin 167'sini ev sahibi, 102'sini ise deplasman takımları kazandı. 94 maç berabere sona erdi.

KONYASPOR'DA 5 EKSİK 🚑

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Nejc Skubic'in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ ve Marin Anicic takımdaki yerlerini alamayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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