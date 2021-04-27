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GALATASARAY

Galatasaray'da Pierre Jackson sezonu kapattı

G.Saraylı yıldız sezonu kapattı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'nda ABD'li basketbolcu , yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'ın sağ üst adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiği belirtilerek, "Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.

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