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GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao maske ile çalıştı!

Falcao maske ile çalıştı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Radamel çalışmalarına maske ile devam etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda antrenmana katılan , çalışmalarına maske ile devam etti.

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