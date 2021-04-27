27 Nisan 2021, Salı
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Galatasaray'da Falcao maske ile çalıştı!
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao çalışmalarına maske ile devam etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesi hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda antrenmana katılan Falcao, çalışmalarına maske ile devam etti.
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