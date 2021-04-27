27 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Konyaspor maçına hazır

Galatasaray Konyaspor maçına hazır
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'in 38. haftasında 'nda 'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde taktik oyunlar üzerinde durulurken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ile çarşamba günü saat 20.30'da 'nda karşılaşacak.

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