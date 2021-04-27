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Galatasaray'da Fatih Terim takımı böyle motive etti! "Yaptık yine yaparız"

Terim takımı böyle motive etti! Yaptık yine yaparız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala Galatasaray şampiyonluk için umutlarını koruyor. Teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet, oyuncularıyla sık sık diyaloga geçerken onları "Daha önce de geriden gelip şampiyonluk yaşadık. Yine yapabiliriz" diyerek motive etmeye çalışıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider 'ın 6, takipçisi F.Bahçe'nin de 3 puan gerisinde yer alan G.Saray pes etmiyor. Haftayı galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk umutlarını koruyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik heyet, futbolcularla yaptığı görüşmelerde onları motive etmeye çalışıyor, "Daha önce geriden gelerek şampiyon olduk. Yaptık, yine yaparız" sözlerini sarfediyor.

'SİZE GÜVENİYORUZ'

Teknik heyetin, takımla yaptığı konuşmalarda şu konulara da vurgu yapıyor: "Kalan tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Saha dışında yaşananlardan etkilenmeyerek, maçlara odaklanmamız lazım. Adım adım ilerleyip, çıkacağımız 90 dakikalarda istediğimiz sonuçları alacağız. Sizlere ve kalitenize güveniyoruz. Bu camiaya yakışanı yapacağız. Son maçın son saniyesine kadar mücadeleden kopmayacağız.

KAPTANLAR SÖZ VERDİ

Teknik heyetin futbolcularla yaptığı konuşmanın ardından takım kaptanları da başarı sözü verdi. , ve Ryan Donk, takım adına yaptıkları konuşmalarda kalan maçları kazanmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

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