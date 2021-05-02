02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ilk golünü kaydetti

Halil Dervişoğlu ilk golünü attı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında deplasmanda 'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların genç forveti Dervişoğlu bu sezon ilk golünü kaydetti. ( haberleri)

'ın genç futbolcusu Dervişoğlu, maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelenin 44. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcusu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Halil bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Devre arasında 'dan kiralık olarak takıma katılan genç futbolcu, 9 resmi müsabakaya çıktı. Halil'in 1 de asisti bulunuyor.
Halil Dervişoğlu ayrıca bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.
Mücadeleye 11'de başlayan Halil, 77. dakikada yerini 'ya bıraktı.
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