02 Mayıs 2021, Pazar
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Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelenin 44. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcusu Halil Dervişoğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Halil bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Devre arasında Brentford'dan kiralık olarak takıma katılan genç futbolcu, 9 resmi müsabakaya çıktı. Halil'in 1 de asisti bulunuyor.
Halil Dervişoğlu ayrıca bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.
Mücadeleye 11'de başlayan Halil, 77. dakikada yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.
Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ilk golünü kaydetti
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların genç forveti Halil Dervişoğlu bu sezon ilk golünü kaydetti. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelenin 44. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcusu Halil Dervişoğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Halil bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Devre arasında Brentford'dan kiralık olarak takıma katılan genç futbolcu, 9 resmi müsabakaya çıktı. Halil'in 1 de asisti bulunuyor.
Halil Dervişoğlu ayrıca bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.
Mücadeleye 11'de başlayan Halil, 77. dakikada yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.
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