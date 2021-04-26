26 Nisan 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim'in 2022 planı! Sürpriz bir karar aldı

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta geride kalırken Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda gerek yönetim gerekse sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Fatih Terim konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Kulislerde deneyimli teknik adamın başkan adayı olabileceği de konuşulurken, Terim'den sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Terim'in 2022 planı! Sürpriz bir karar aldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Trabzon beraberliği sonrası taraftar gruplarının istifaya davet ettiği Teknik Direktörü , konu ile ilgili düşüncesini Antalya maçının ardından dile getirirken, önemli mesajlar verdi. Terim, "Ben 50 yıldır ailem, sevdiklerim ve Galatasaray üçgeninde yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım" dedi. Terim, Galatasaray'a dair uzun vadeli planları olduğunu bu sözlerle dile getirirken, yeni bilgilere de ulaşıldı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 2022 planı! Sürpriz bir karar aldı

Tecrübeli teknik adam her ne kadar sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olsa da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz kampı yapabilecekleri tesisleri inceleyen , diğer yandan kadro planlamasını yapıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 2022 planı! Sürpriz bir karar aldı

Öncelikle 'in kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzatılması için yönetime rapor veren Terim, yine kiralık olarak forma giyen Halil ve 'in bonservislerinin hemen alınmasını istedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet mevkilerine yapılacak transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 2022 planı! Sürpriz bir karar aldı

SAHA DIŞI GÖREVLERE İLK KEZ YEŞiL IŞIK

, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'da teknik direktörlük dışında bir pozisyonda görev alabileceğini de ilk kez dile getirdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 2022 planı! Sürpriz bir karar aldı

"Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun hayat üçgenim aynı kalacak; ailem, sevdiklerim ve " diyen Terim, 'pozisyonu ne olursa olsun' ifadesiyle Sportif A.Ş başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ya da zaman zaman konuşulan ancak kendisinin pek sıcak bakmadığı Galatasaray başkanlığını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 2022 planı! Sürpriz bir karar aldı

Hürriyet'in haberine göre sadece saha içinde değil, saha dışında da sarı kırmızılı kulübe hizmet etmek isteyen , 'ın menfaatlerinin, onun ayrılmasının doğru olduğunu göstermesi halinde bunu hiç düşünmeden yapacağını da ima etti.

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