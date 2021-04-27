27 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fatura kabarık! Tam 11 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak genel kurula çevrildi. Sarı-kırmızılılarda eğer yeni yönetim kazanırsa, 3 yıldız ismi takımda tutmak için tam 11 milyon Euro ödemek zorunda kalacak. İşte o futbolcular ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fatura kabarık! Tam 11 milyon Euro...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

sezon sonunda ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Mayıs'taki seçim sonrası yönetim adeta elini taşın altına koymak zorunda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fatura kabarık! Tam 11 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre; Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerini almak için kasadan yüklü bir para çıkacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fatura kabarık! Tam 11 milyon Euro...

ONYEKURU 4.35 MİLYON EURO

Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun opsiyon hakkı 'da… Sarı- Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için Monaco'ya 4.35 milyon Euro ödemek zorunda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fatura kabarık! Tam 11 milyon Euro...

ONDAN PARA KAZANMAK İSTİYOR

Zamalek'ten kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için ise sezon sonunda kasasından 3.3 milyon Euro çıkaracak… G.Saray, Mohamed'in satışından çok büyük gelir planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fatura kabarık! Tam 11 milyon Euro...

3.5 MİLYON EURO BEKLİYORLAR

Cimbom'un Brentford'dan 1 yıllık kiraladığı Halil Dervişoğlu'nda opsiyon maddesi yok. İngiliz kulübünün beklentisi 3.5 milyon Euro.

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