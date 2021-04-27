Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fatura kabarık! Tam 11 milyon Euro...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak genel kurula çevrildi. Sarı-kırmızılılarda eğer yeni yönetim kazanırsa, 3 yıldız ismi takımda tutmak için tam 11 milyon Euro ödemek zorunda kalacak. İşte o futbolcular ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray sezon sonunda ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Mayıs'taki seçim sonrası yönetim adeta elini taşın altına koymak zorunda.
Takvim'in haberine göre; Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerini almak için kasadan yüklü bir para çıkacak.
ONYEKURU 4.35 MİLYON EURO
Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun opsiyon hakkı Galatasaray'da… Sarı- Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için Monaco'ya 4.35 milyon Euro ödemek zorunda.
ONDAN PARA KAZANMAK İSTİYOR
Zamalek'ten kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için ise Galatasaray sezon sonunda kasasından 3.3 milyon Euro çıkaracak… G.Saray, Mohamed'in satışından çok büyük gelir planlıyor.
3.5 MİLYON EURO BEKLİYORLAR
Cimbom'un Brentford'dan 1 yıllık kiraladığı Halil Dervişoğlu'nda opsiyon maddesi yok. İngiliz kulübünün beklentisi 3.5 milyon Euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig