Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Onyekuru'nun yerine Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılardan flaş bir hamle geldi ve Onyekuru'nun bonservisini almaktan vazgeçti. Cimbom, Nijeryalı oyuncu yerine Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'i kadroda tutma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.
BRENTFORD İLE PAZARLIK
21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.
G.Saray'daki 3. dönemini geçiren Onyekuru, sakatlıkları nedeniyle toplam 9 maçı kaçırdı. (Sabah)
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