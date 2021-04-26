26 Nisan 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımını sırtladı! Covid-19 negatif golcülük pozitif

Covid-19 negatif golcülük pozitif! Mohamed takımını sırtladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda 'a konuk oldu ve maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar adına galibiyet golünü atan Mostafa Mohamed'in Covid-19 testi negatif çıkınca apar topar hazırlanıp Alanya'ya gitti ve oyuna sonradan girerek golünü kaydetti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da attığı golle "geceyi kurtaran" Mostafa Mohamed'in Antalya yolculuğu oldukça maceralı geçti... Sarı-kırmızılılar perşembe günü Antalya'ya giderken, corona virüsü testi pozitif çıkan Mısırlı oyuncu İstanbul'da bırakıldı. Ancak kendisine önceki sabah saatlerinde hızlı test yapıldı. Test sonucu ikinci kez negatif çıkınca karşısında forma giyme şansı ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; 10 gündür karantinada olduğu için takımla çalışmayan Muhammed'le bir görüşme yaptı. "Nasılsın?" diye sordu.

'İYİYİM' DEDİ, KADROYA ALINDI

"Çok iyiyim. Sahada olmak istiyorum" deyince apar topar tarifeli uçağa bindirildi. Son dakika bilet alındığı için Business'ta yer bulunamayınca Mohamed, ekonomide uçarak Antalya'ya getirildi. Hiç vakit kaybedilmeden havalimanından alındı. Takımın kampına getirildi. Maç kadrosuna sokuldu. 64'üncü dakikada Emre Akbaba'nın yerine girip 77'de galibiyet golünü atan Mohamed, sadece 10 kez topla buluştu. Ancak 1'i gol olan 2'si isabetli 3 şut attı. Sadece 1 pas verdi. O da yerini bulmadı. Ancak işi bitiren isim oldu.

2 AYLIK GOL ORUCU BİTTİ

14 Nisan'da Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecine giren Mostafa Mohamed, son testi negatif çıktıktan sonra Antalya kampına katıldı. 10 günlük karantina döneminin ardından direkt maça çıkan Mısırlı yıldız takımının tek golünü atarak, karşılaşmanın anahtar oyuncusu oldu. En son 27 Şubat'ta BB Erzurumspor filelerini havalandıran Mostafa, iki aylık suskunluğunu bozarken, ligde toplamda 6 gole ulaştı.

Cimbom Mohamed'le yarışa tutundu! haberin devamı

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