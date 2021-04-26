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Galatasaray'da Fatih Terim başkan adayı olacak mı? Beşiktaş derbisi detayı

Terim başkan adayı olacak mı? Beşiktaş derbisi detayı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, 20 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurul da büyük önem taşıyor. Teknik direktör 'in başkanlık için aday olup olmayacağı kulislerde merak edilirken, Beşiktaş derbisi detayı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da lig yarışının yanı sıra gözler 29 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurulda... Hali hazırda Eşref Hamamcıoğlu, , ve Metin Öztürk adaylıklarını açıkladı. İsmi adaylar arasında geçen 'den de maçı sonunda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fatih Terim, "50 yıldır ailem, dostlarım ve Galatasaray'ımla kurduğum bir üçgende yaşıyorum. Bu noktada bildiğim tek bir şey varsa, o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağımdır. Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa, olsun" dedi. Bu sözler 'Aday mı olacak' sorusunu da beraberinde getirdi.

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Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'a başkan olmayı düşünen isimler için saat işlemeye başladı. Adayların 7 Mayıs saat 18.00'e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte Divan Başkanlığına iletmesi gerekiyor. Aday olması halinde 9 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Terim'in listesini vermesi gerekecek.

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