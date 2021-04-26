26 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim şifreyi verdi! “Sonuna kadar devam”

Terim şifreyi verdi! “Sonuna kadar devam”
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda 'a konuk oldu ve maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü , "Finallerin takımıyız" diyerek şampiyonluğun şifresini verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala yarış her hafta biraz daha kızışıyor. Lider 'ın 6 puan gwerisinde yer alsa da Galatasaray'ın mücadeleyi bırakmaya niyeti yok. karşısında son anda alınan 1 puan hayal kırıklığı yaratsa da galibiyetiyle ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Mohamed'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip böylece hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi umutlarını tazeledi.

MAYISLARIN TAKIMI

Fatıh Terim de Antalya maçı sonrası iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Galatasaray finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah bu şekilde sezon sonuna gireceğiz" diyerek mayısların takımı olduklarının vurgusunu yaptı. Galatasaray'ın en büyük güvencesi ise iki hafta sonra Beşiktaş'la oynayacağı derbi... Sarı- kırmızılılar, Konya ve (D) maçlarını kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Türk Telekom'daki derbiyle de zirveyi zorlayacak.

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