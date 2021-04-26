26 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Gedson Fernandes rüzgarı
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı Gedson Fernandes, son 4 maçtır performansıyla takımın en iyileri arasında yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana üst üste tüm maçlarda görev alan Gedson Fernandes, Fatih Terim'in güvenini boşa çıkartmadı. Sürekli oynatılmasından dolayı 'sözleşmesinde özel madde mi var' yorumları yapılan 22 yaşındaki Portekizli, son 4 maçtır sarı-kırmızılı takımda performansı ile en dikkat çeken oyuncu oldu. Antalyaspor karşısında en çok top kapan (9), en çok ikili mücadele kazanan (12), en çok adam eksilten (5) oyuncu olan Gedson Fernandes alkış aldı.
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