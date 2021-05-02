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Gençlerbirliği Galatasaray maçı CANLI

Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında Gençlerbirliği - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği-Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



👉 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: , , , , D. Angelo, , , , , ,

GALATASARAY: , , , Marcao, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, , Halil Dervişoğlu, Ryan Babel

👉 98. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı.

👉 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı.

12' Gedson Fernandes'in şutu Nordfeldt'de kaldı.

21' Şener'in sağ çizgiden ceza sahasına ortasında Babel'in kafa vuruşu auta çıkıyor!

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