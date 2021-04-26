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Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

Son dakika spor haberleri... Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Salih Özcan, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özel hayatı ve kariyeri hakkında önemli noktalara da değinen yıldız isim, Türkiye'den transfer teklifi alıp almadığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Disiplinli oluşu ve başarısından dolayı Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından 2018'de yılın en yetenekli U19 Milli oyuncusu seçilerek Fritz Walter altın madalyasını kazanan , Türk basınında olduğu kadar Alman basınında da gündemde. Özcan'ın başta Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda, İngiltere ve İspanya futbol takımları olmak üzere , ve gibi Türk takımlarının da gündeminde olduğu sürekli basında yer alıyor. Özcan, 'deki baba evinde Türk basınına ilk kez açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

"KÖLN KURTARICISI" LAKABI İLE TANINIYOR

'de futbolu kadar insani ilişkileri ile de örnek olarak gösterilen , ortaokul yıllarında kendisinin bir başka özelliği ile tanınmasına sebep olan anısıyla başladığı röportajda ilk olarak şunları söyledi;

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

"15 yaşımdayken tramvayla sabah okuluma gidiyordum ve bir anda şoför ani frene bastı. Herkes tramvaydan indi. Panik içinde dışarıya çıktık, tramvayın altında kanlar içinde bir çocuk olduğunu gördüm. Hemen hiç düşünmeden tramvayın altına sürünerek girdim ve yaralı çocuğa ulaştım. Ambulans gelene kadar elimi kazazede çocuğun kafasının altında tutarak ona moral verdim. Okula geldiğimde beni her tarafı kanlar içinde gören öğretmenim şoka girmişti. Öğretmenime durumu ve ne olduğunu anlattığımda ondan sonra zaten olanlar oldu. Benimle gurur duyduğunu söyledi ve gazete man��etlerine ilk böyle düştüm. İsmimi de " KURTARICISI" diye koydular."

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

Ailesiyle birlikte 'de yaşayan Özcan, sporcu bir aileden geldiğini ifade ederek, "Babam futbol dışında güreşi de tanıttı bize. 8 yaşımdan beri futbolun yanı sıra güreş de yapıyorum. Profesyonel futbolcu olmamda güreşin de faydasını gördüm. Sahada bunun avantajını kendimde hissediyorum. Gelecekte yetenekli futbol oynayan çocuklarımıza güreşi de yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

U15'ten bu yana Alman Milli Takımı'nda top koşturan , "Almanya U21 ile Avrupa turnuvasında çeyrek finale katılma şansını buldunuz ve sende takımın önemli isimlerinden biriydin. Maçlar ve takımlar hakkında ne diyebilirsin?" şeklindeki soruya, "Grubumuzda en zoru Hollanda takımıydı, onlarla beraber oynadık. Sonra Macaristan maçını 3-0 aldık. Romanya ile 0-0 berabere kaldık. Gruptan ikinci olarak çıktık. Çeyrek finalde Danimarka ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

Türk derbilerini izlediğini sözlerine ekleyen Özcan, "Zaman bulduğumda Türkiye Süper Ligi'ni izlemeye çalışıyorum. Özellikle derbi maçları heyecanlı oluyor, evde izliyoruz" dedi.

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

"Alman basını FC 'ün sizin kulüpte kalmanızı istediğini yazıyor, doğru mu?" şeklindeki soruya da yetenekli futbolcu, "Evet doğru. FC Köln, takımda kalmam ve sözleşmeyi uzatmak için sezon başında teklif yaptı. Ben de bu sezon sonuna kadar oynamak istedim. Takımım Köln bu sezon zorlu bir sezon geçiriyor. Maalesef altta oynuyoruz. Ama Leipzig'e karşı kazandık ve 3 puan bizim için iyi geldi. Kalan maçlarda da bunu başarmak istiyoruz" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer açıklaması...

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI MI?

Türk takımlarından teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine de , "Türkiye'den teklif geldiğini medyadan duydum. Bu tekliflere şu an ben bakmıyorum. O işlere menajerlerim bakıyor. Kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız" açıklamasını yaptı.

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