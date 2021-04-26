"15 yaşımdayken tramvayla sabah okuluma gidiyordum ve bir anda şoför ani frene bastı. Herkes tramvaydan indi. Panik içinde dışarıya çıktık, tramvayın altında kanlar içinde bir çocuk olduğunu gördüm. Hemen hiç düşünmeden tramvayın altına sürünerek girdim ve yaralı çocuğa ulaştım. Ambulans gelene kadar elimi kazazede çocuğun kafasının altında tutarak ona moral verdim. Okula geldiğimde beni her tarafı kanlar içinde gören öğretmenim şoka girmişti. Öğretmenime durumu ve ne olduğunu anlattığımda ondan sonra zaten olanlar oldu. Benimle gurur duyduğunu söyledi ve gazete man��etlerine ilk böyle düştüm. İsmimi de "KÖLN KURTARICISI" diye koydular."