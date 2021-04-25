25 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

Süper Lig'de iki ezeli rakibinin arkasında 3. sırada yer alan Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim eklendi. Aslan, 3. kez teklif sunduğu yıldız oyuncunun transferini sonlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

son olarak 'in 37. haftasında ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak ile beraber zirve takibini sürdürmüştü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

Bir yandan sezon sonuna kadar bu yarışın içinde kalmak için var gücüyle çalışan , bir yandan da lig bitiminde yapılacak transferler için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

LUYINDAMA YOLCU
Teknik Direktörü 'in, maçında görev vermediği Luyindama'yı artık gözden çıkardığı ifade edilirken, yerine gelecek ismin bulunduğu aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

Sarı kırmzılılar, Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek ve buradan yaratılacak fonu o isim için kullanacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

3. ABRAM SEFERİ BAŞLADI!
Şu anda ekiplerinden Vélez Sarsfield'da forma giyen 1.82 boyundaki savunmacı ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

.as'ta yer alan habere göre , Abram transferi için kapıyı 3. kez çaldı. Daha önce , geçtiğimiz Temmuz ve Ocak aylarında da oyuncuyu istemişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

'ın daha önce yaptığı teklifleri yetersiz bulan oyuncu ile Mart ayında 3. kez görüşmelere başlandığı ve bu kez işlerin yolunda gittiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

Bununla beraber futbolcunun, 'dan gelen teklife sıcak baktığı ve önünde 2 tercihin olduğu, kısa süre içerisinde birini seçeceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

YA CELTA YA CİMBOM
futbolcunun, 'den kesinlikle ayrılmak istediği dile getirilirken, 'nun da kendisine transfer teklifinde bulunduğu ve değerlendirme sürecine geçtiği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama gidiyor Fatih Terim'in gözdesi geliyor!

, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 gol üretmiş ve 898 dakika sahada kalmıştı.

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