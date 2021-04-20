20 Nisan 2021, Salı
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Galatasaray'da kazanan takım bozulmayacak
Galatasaray'da Fatih Terim, Göztepe maçındaki ilk 11'ini Trabzonspor'a karşıda sahaya sürerek kazanan takımını bozmadan yoluna devam edecek. (GS spor haberleri)
Göztepe galibiyetiyle kötü gidişe son veren Galatasaray'da artık gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in İzmir deplasmanında kazanan kadroyu değiştirmeyeceği öğrenildi. Onyekuru'nun iyileşmesi, Babel'in de cezasının sona ermesine karşın bu yıldızları kulübede oturtması beklenen Terim, savunma dörtlüsünde Şener- Luyindama-Marcao-Saracchi, önlerinde de Taylan'a görev verecek. Gedson ile Emre Kılınç merkezde, kanatlarda Feghouli ve Kerem, en uçta da Halil forma giyecek. Bu arada cezası devam eden Donk ile tedavisi süren Falcao, zorlu Trabzonspor maçında yer almayacak. (Fotomaç)
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