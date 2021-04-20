20 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da kazanan takım bozulmayacak

Kazanan takım bozulmayacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

'da Fatih Terim, maçındaki ilk 11'ini 'a karşıda sahaya sürerek kazanan takımını bozmadan yoluna devam edecek. (GS spor haberleri)

galibiyetiyle kötü gidişe son veren 'da artık gözler maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in İzmir deplasmanında kazanan kadroyu değiştirmeyeceği öğrenildi. Onyekuru'nun iyileşmesi, 'in de cezasının sona ermesine karşın bu yıldızları kulübede oturtması beklenen Terim, savunma dörtlüsünde - --Saracchi, önlerinde de 'a görev verecek. ile merkezde, kanatlarda ve , en uçta da forma giyecek. Bu arada cezası devam eden ile tedavisi süren , zorlu Trabzonspor maçında yer almayacak. (Fotomaç)
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