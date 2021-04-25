Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni sezon öncesi sol bek mevkisine mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 37. haftasında oynadığı kritik Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
Yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi.
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom, sözleşmesi biten bir diğer sol beki Emre Taşdemir'e de yeni kontrat önermeyecek.
Bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Leeds United forması giyen Ezgjan Alioski'yi gündemine aldığı ve sarı-kırmızılıların Makedon futbolcuyla geçtiğimiz mart ayında ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.
Alioski'nin Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, İngiliz basınından sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ
Football Insider'da yer alan habere göre; Leeds United ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eren 29 yaşındaki sol bek, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti.
GALATASARAY'A TRANSFER OLMA İHTİMALİ YÜKSEK
Haberde ayrıca Alioski'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNDE
Transferin gözde isimlerinden olan Ezgjan Alioski ile Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor da ilgileniyor.
EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Prilep kentinde dünyaya gelen Ezgjan Alioski, futbola Young Boys altyapısında başladı.
İsviçre vatandaşlığı da bulunan tecrübeli sol bek, FC Schaffhausen ve FC Lugano formalarını terletmesinin ardından 2017 yılında Leeds United'a transfer oldu.
Bu sezon takımıyla 32 maçta görev alan Alioski, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Kuzey Makedonya Milli Takımı ile de 41 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun milli formayla 7 golü bulunuyor. Ezgjan Alioski'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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