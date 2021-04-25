25 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni sezon öncesi sol bek mevkisine mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında oynadığı kritik maçından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren 'da transfer çalışmaları başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek ile yollarını ayıracak olan Cimbom, sözleşmesi biten bir diğer sol beki 'e de yeni kontrat önermeyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

Bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarını sürdüren 'ın forması giyen 'yi gündemine aldığı ve sarı-kırmızılıların Makedon futbolcuyla geçtiğimiz mart ayında ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

Alioski'nin 'a transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, İngiliz basınından sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ

'da yer alan habere göre; ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eren 29 yaşındaki sol bek, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

GALATASARAY'A TRANSFER OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Haberde ayrıca Alioski'nin 'a transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNDE

Transferin gözde isimlerinden olan ile 'ın yanı sıra da ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde 'nın Prilep kentinde dünyaya gelen , futbola altyapısında başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

İsviçre vatandaşlığı da bulunan tecrübeli sol bek, ve formalarını terletmesinin ardından 2017 yılında 'a transfer oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

Bu sezon takımıyla 32 maçta görev alan Alioski, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımdan ayrılıyor

ile de 41 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun milli formayla 7 golü bulunuyor. 'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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