Galatasaray Antalyaspor maçında şut rekoru kırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında şut rekoru kırmasına rağmen kaleci Boffin'i geçemedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray ilk yarıda Antalyaspor kalecisi Boffin'e takıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda en fazla şut çektiği ilk yarıyı Antalyaspor karşısında oynadı ancak fileleri havalandıramadı. Cimbom tam 12 şut çekerken kaleci Boffin, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Ömer Bayram'ın kaleyi bulan vuruşlarını ustalıkla uzaklaştırdı. Galatasaray ayrıca ilk 45 dakikada topla oynama (%27/%73), pas (92/329) ve orta sayısında (3/13) da Antalyaspor'un açık ara önünde yer aldı. Ancak tüm bu olumlu rakamlar ilk yarı gol için yeterli olmadı.
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