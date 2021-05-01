"Bu maçların biri lider durumundaki rakibimizle. Ligde sıralamanın her an değişebildiğini birçok defa gördük. Kazanalım bekleyelim. Sonuç olarak çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz."

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