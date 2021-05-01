01 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik toplantı! Beşiktaş...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bitime 4 maç kala Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde olunmasına rağmen şampiyonluğa olan inanç sürüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Florya'da oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirirken, 40. haftada oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik toplantı! Beşiktaş...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan 'da teknik direktör son periyotta devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik toplantı! Beşiktaş...

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen, arada sekiz maçlık galibiyet serisi de yaşayan, üç maç boyunca galibiyete hasret de kalan geri sayıma şampiyonluk potasında giriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik toplantı! Beşiktaş...

'nin haberine göre, 'ın 6, 'nin ise 1 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılarda mücadeleyi son düdüğe kadar sürdüreceklerini açıkladıktan sonra oyuncularından da sezonu kendilerine yakışır şekilde noktalamalarını istedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik toplantı! Beşiktaş...

Tecrübeli teknik adam kalan final karşılaşmalarına takımını mental olarak hazırlarken son dört maçtan da galibiyet bekleğini belirtip ekledi; "Her maçımız final demiştik. Bu sezonun son 360 dakikası kaldı önümüzde. Her maçımızı kazanıp, bize yakışır şekilde bitirmeliyiz."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik toplantı! Beşiktaş...

"Bu maçların biri lider durumundaki rakibimizle. Ligde sıralamanın her an değişebildiğini birçok defa gördük. Kazanalım bekleyelim. Sonuç olarak çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz."

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