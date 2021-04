Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'nun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in şans verdiği Kerem Aktürkoğlu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. 22 yaşındaki oyuncu süre aldığı her 88 dakikada bir ağları sarsmayı başardı ve bu alanda Boupendza'nın da önünde Süper Lig'in ilk sırasına yerleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de bu sezona damga vuran isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray'da hücumda Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ryan Babel gibi isimlerin sık sakatlanması, devre arasında Mbaye Diagne'nin de gönderilmesiyle 22 yaşındaki futbolcu daha fazla şans bulmaya başladı. Fatih Terim'in cesurca oyuna attığı Kerem de deneyimli hocasını mahcup etmedi. Oynadığı futbol ve attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Kerem her 88 dakikada bir ağları havalandırarak Süper Lig'in bu alanda en efektif ismi olmayı başardı. Onu her 94 dakikada bir gol atan 'kral' Aaron Boupendza takip ediyor. Listenin üçüncü basamağında Alanyaspor'un forveti Mustafa Pektemek yer alıyor. Deneyimli isim her 134 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Beşiktaş'ın süper yıldızı Vincent Aboubakar her 142 dakikada bir gol atarak 4. sırada. Gaziantepspor'dan Muhammed Demir her 145 dakikada gol kaydederek 5. basamakta. Ankaragücü'nden Torgeir Börven her 160 dakikada bir golle 6. Sırada kendine yer buldu. Kayserispor'dan Artem Kravets her 162 dakikada bir gol atarak 7. sırada. Yine Beşiktaş'tan Cyle Larin de her 166 dakikada bir gol atarak 8. basamakta.

Listede yer alması beklenilen Galatasaray'dan Radamel Falcao, Fenerbahçe'den Samatta, Trabzonspor'dan Benik Afobe gibi isimler kötü bir sezon geçirmenin bedelini ödüyor. Süper Lig'de gol krallığı adayı olarak gösterilen 3 oyuncu çok gerilerde kalmış durumda. (Fotomaç)

