Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e damga vurdu! O listede ilk sırada...
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'nun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in şans verdiği Kerem Aktürkoğlu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. 22 yaşındaki oyuncu süre aldığı her 88 dakikada bir ağları sarsmayı başardı ve bu alanda Boupendza'nın da önünde Süper Lig'in ilk sırasına yerleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'de bu sezona damga vuran isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray'da hücumda Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ryan Babel gibi isimlerin sık sakatlanması, devre arasında Mbaye Diagne'nin de gönderilmesiyle 22 yaşındaki futbolcu daha fazla şans bulmaya başladı. Fatih Terim'in cesurca oyuna attığı Kerem de deneyimli hocasını mahcup etmedi. Oynadığı futbol ve attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Kerem her 88 dakikada bir ağları havalandırarak Süper Lig'in bu alanda en efektif ismi olmayı başardı. Onu her 94 dakikada bir gol atan 'kral' Aaron Boupendza takip ediyor. Listenin üçüncü basamağında Alanyaspor'un forveti Mustafa Pektemek yer alıyor. Deneyimli isim her 134 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Beşiktaş'ın süper yıldızı Vincent Aboubakar her 142 dakikada bir gol atarak 4. sırada. Gaziantepspor'dan Muhammed Demir her 145 dakikada gol kaydederek 5. basamakta. Ankaragücü'nden Torgeir Börven her 160 dakikada bir golle 6. Sırada kendine yer buldu. Kayserispor'dan Artem Kravets her 162 dakikada bir gol atarak 7. sırada. Yine Beşiktaş'tan Cyle Larin de her 166 dakikada bir gol atarak 8. basamakta.
Listede yer alması beklenilen Galatasaray'dan Radamel Falcao, Fenerbahçe'den Samatta, Trabzonspor'dan Benik Afobe gibi isimler kötü bir sezon geçirmenin bedelini ödüyor. Süper Lig'de gol krallığı adayı olarak gösterilen 3 oyuncu çok gerilerde kalmış durumda. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig