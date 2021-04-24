24 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e damga vurdu! O listede ilk sırada...

Kerem Aktürkoğlu parlıyor! O listede ilk sırada...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2021

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve 'nun yokluğunda teknik direktör 'in şans verdiği Kerem Aktürkoğlu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. 22 yaşındaki oyuncu süre aldığı her 88 dakikada bir ağları sarsmayı başardı ve bu alanda Boupendza'nın da önünde Süper Lig'in ilk sırasına yerleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de bu sezona damga vuran isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray'da hücumda , Mostafa Mohamed, gibi isimlerin sık sakatlanması, devre arasında Mbaye Diagne'nin de gönderilmesiyle 22 yaşındaki futbolcu daha fazla şans bulmaya başladı. 'in cesurca oyuna attığı Kerem de deneyimli hocasını mahcup etmedi. Oynadığı futbol ve attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Kerem her 88 dakikada bir ağları havalandırarak Süper Lig'in bu alanda en efektif ismi olmayı başardı. Onu her 94 dakikada bir gol atan 'kral' takip ediyor. Listenin üçüncü basamağında Alanyaspor'un forveti yer alıyor. Deneyimli isim her 134 dakikada bir fileleri havalandırıyor. 'ın süper yıldızı Vincent Aboubakar her 142 dakikada bir gol atarak 4. sırada. Gaziantepspor'dan her 145 dakikada gol kaydederek 5. basamakta. Ankaragücü'nden Torgeir Börven her 160 dakikada bir golle 6. Sırada kendine yer buldu. 'dan Artem Kravets her 162 dakikada bir gol atarak 7. sırada. Yine Beşiktaş'tan de her 166 dakikada bir gol atarak 8. basamakta.

Canlı yayında çarpıcı tespit! "Fatih Terim güçlüyse Galatasaray..."

Listede yer alması beklenilen Galatasaray'dan Radamel Falcao, 'den Samatta, Trabzonspor'dan Benik Afobe gibi isimler kötü bir sezon geçirmenin bedelini ödüyor. Süper Lig'de gol krallığı adayı olarak gösterilen 3 oyuncu çok gerilerde kalmış durumda. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'un kader maçı! Ya tamam ya devam Cimbom'un kader maçı! Ya tamam ya devam
Terim'i biz getirdik demişlerdi... O isimden cevap geldi! "Terim'i biz getirdik" demişlerdi... O isimden cevap geldi!
Canlı yayında çarpıcı tespit! Terim güçlüyse G.Saray... Canlı yayında çarpıcı tespit! "Terim güçlüyse G.Saray..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör