Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılık açıklaması!

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör transferinde karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakip, genç futbolcuyu renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürürken, 20 yaşındaki futbolcuya Fransa'da talip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...