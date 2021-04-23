23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılık açıklaması!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda Samantha Whitcomb, sağlık problemleri nedeniyle takımdan ayrıldı. Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İşte sarı kırmızılılardan yapılan açıklama:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız oyuncularından Samantha Whitcomb, oyuncunun sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir.
Samantha Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.
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