23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılık açıklaması!

Galatasaray'dan ayrılık açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Kadın Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda , sağlık problemleri nedeniyle takımdan ayrıldı. Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İşte sarı kırmızılılardan yapılan açıklama:

oyuncularından , oyuncunun sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir.

Samantha Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.

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