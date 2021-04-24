"Fatih Terim'i biz getirdik" demişlerdi... Galatasaray'da Ural Aküzüm'den cevap geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınan maç sonrasında Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, yönetimden sonra teknik heyeti de istifaya davet etmiş ve büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. ultrAslan bu çağrıda ayrıca deneyimli teknik adamı takıma kendilerinin getirdiğini ifade etmişti. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek yönetiminde görev alan Ural Aküzüm'den cevap geldi ve "Fatih Terim’i Galatasaray’a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir” ifadesini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın aldığı başarısız sonuçların ardından Fatih Terim'in koltuğu sorgulanırken ultrAslan'dan tartışma yaratan bir çıkış geldi. Tecrübeli hoca ve yönetimin istifasını isteyen taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin, "Fatih Terim'in Galatasaray'a son gelişi, birebir şahsım ve ultrAslan tarafından gerçekleştirilmiştir" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu sözlere eski yöneticilerden Ural Aküzüm'den tepki geldi. Terim'in dönüş hikayesini Clubhouse yayınında anlatan Aküzüm, hocayı kendilerinin göreve getirdiğini hatırlattı.

KULÜBÜ YÖNETEMEZ

Fotomaç'ın haberine göre; Aküzüm, "Fatih Terim'i Galatasaray'a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Muhalefete rağmen riskler alarak Fatih Hoca'yı Galatasaray'a getirdik. Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın" diye konuştu. Ayrıca, "Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı; Okan Buruk mu?" diye soran Aküzüm, "Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir. Galatasaray'da ultrAslan bir realite ama kimse Galatasaray'ı yönetmeye kalkmasın" dedi.

10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Galatasaray'da istifaya çağrılan Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Kısa süre önce İstanbul'a gelen Katar Milli Takımı'nın bir yetkilisinin tecrübeli hoca ve avukatı Rezzan Epözdemir'le bir araya geldiği öğrenildi. Bu ismin Terim'e, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nı çalıştırmasını önerdi; 1.5 yıllık süreç için tam 10 milyon euro teklif etti.

NASIL BAŞLADI?

Fatih Terim, Dursun Özbek'in başkan olduğu dönemde İgor Tudor'un gönderilmesinin ardından göreve getirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpteki 4. macerası, 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık" tweet'i ile resmen başlamış, taraftarlar da Terim'in dönüşüne tam destek vermişti. Galatasaray bu süreçte üst üste iki şampiyonluk yaşarken son iki sezon beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.

TERİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Fatih Terim'i istifaya çağıran ultrAslan'a sosyal medya üzerinden tepkiler dün de devam ederken taraftar grubunun Galatasaray'ı temsil etmediği yönünde paylaşımlar yapıldı. İşte öne çıkan mesajlardan bazıları:



ultrAslan, Galatasaray taraftarının sesi olmanın dışına çıkmıştır. Affet Alpaslan abi emanetine sahip çıkamadık.

Fatih Terim kırmızı çizgimizdir!

Bundan sonra ultrAslan ve önderleri benim için Galatasaray'ı temsil etmiyor.

Siz kimsiniz Fatih Terim'i istifaya davet ediyorsunuz!!

Eğer Galatasaray'ın önü açılacaksa öncelikle ultrAslan kendini feshetsin!

TERİM İÇİN OYNAYACAKLAR

UltrAslan'ın istifa çağrısına bir tepki de futbolculardan geldi. Arda Turan başta oyuncular Fatih Terim'e tam destek verirken sarı-kırmızılılar bugün Antalya karşısında hem yarışta kalmak hem de tecrübeli hocaya sahip çıkmak için mücadele edecek.

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