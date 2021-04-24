24 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Donk 150. maçına çıktı!

Donk 150. maçına çıktı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadelede , sarı-kırmızılılar adına 150. kez forma giydi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

maçına ilk 11'de başlayan , formasıyla 150. maçına çıktı. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray'da 106 , 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı. Donk, bu maçlarda 8 gol attı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz." denildi.

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