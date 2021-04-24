Galatasaray'da Ryan Donk 150. maçına çıktı!

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Eski başkan Dursun Özbek hakkında konuşan Albayrak, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)