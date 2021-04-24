Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...
Galatasaray ile sezon ortasında yollarını ayıran Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor. Faslı oyuncunun transfer piyasasında ismi birçok takımla anılırken, yıldız oyuncunun yeni takımı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belhanda için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de pusuda beklediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İŞTE BELHANDA'NIN YENİ ADRESİ
Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı yıldız Younes Belhanda'nın hangi takıma transfer olacağı merak edilirken son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte Younes Belhanda'nın yeni adresi...
YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ VE GÖNDERİLDİ
Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından saha zemini ile ilgili eleştirel açıklamaları sonrası Galatasaray yönetimi Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.
AYRILIK KARARI ELEŞTİRİLDİ
Galatasaray yönetiminin Belhanda kararı birçok otorite tarafından büyük eleştiri toplamıştı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın motivasyonunu düşürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cengiz ve yönetiminin Belhanda kararı eleştirilmişti.
MENAJERİ İLE BİRLİKTE YENİ TAKIMINI ARIYOR
Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, menajeri ile birlikte yeni takım arayışını sürdürüyor. Faslı yıldız için Yunanistan'ın gazzetta sitesi Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etmişti.
OLYMPIAKOS İLE ANLAŞMAK ÜZERE
Milliyet'te yer alan haberin detayında İtalyanlar'ın Olympiakos'un Belhanda ile anlaşmak üzere olduğu fakat Türkiye'den Beşiktaş'ın da Belhanda transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı.
RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ
Galatasaray'dan ayrılığının ardından yeni takım arayışlarına geçen Younes Belhanda'nın akıbeti belli oluyor. Yunan medyasında yer alan habere göre Olympiakos, Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor ve yıldız isme resmi teklifini yaptı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE DEVREDE
Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Belhanda'ya ilgisinin olduğu kaydedilirken, Valencia ve Nice kulüplerinin de Fas'lı futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.
FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR
Fenerbahçe'nin de Younes Belhanda için fırsat kolladığı belirtildi. Geçmişte Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Belhanda için nabız yokladığı ve menajeri vasıtasıyla oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Gelen tüm teklifleri değerlendiren Younes Belhanda'nın en iyi kararı vermek için aceleci davranmadığı belirtildi. Faslı yıldızın Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı anlaşma zemini olması durumunda iki takıma da hayır demeyeceği iddia edildi.
MALİ OLARAK EN İYİ TEKLİF OLYMPIAKOS'TAN
Yunan basınında yer alan habere göre Belhanda'ya mali anlamda en iyi teklifin Olympiakos'tan gittiği ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi. Belhanda'nın Mayıs ayında son kararını vereceği aktarıldı. Galatasaray ile 131 karşılaşmada forma giyen Younes Belhanda bu maçlarda 22 gol kaydederken 23 asist yaptı. Belhanda'nın Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecekti.
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