24 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

Galatasaray ile sezon ortasında yollarını ayıran Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor. Faslı oyuncunun transfer piyasasında ismi birçok takımla anılırken, yıldız oyuncunun yeni takımı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belhanda için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de pusuda beklediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

İŞTE BELHANDA'NIN YENİ ADRESİ


ile yollarını ayıran Faslı yıldız 'nın hangi takıma transfer olacağı merak edilirken son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte Younes Belhanda'nın yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ VE GÖNDERİLDİ

'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından saha zemini ile ilgili eleştirel açıklamaları sonrası Galatasaray yönetimi ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

AYRILIK KARARI ELEŞTİRİLDİ

yönetiminin Belhanda kararı birçok otorite tarafından büyük eleştiri toplamıştı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın motivasyonunu düşürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cengiz ve yönetiminin Belhanda kararı eleştirilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

MENAJERİ İLE BİRLİKTE YENİ TAKIMINI ARIYOR

'dan ayrılan , menajeri ile birlikte yeni takım arayışını sürdürüyor. Faslı yıldız için Yunanistan'ın gazzetta sitesi 'ın devrede olduğunu iddia etmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

OLYMPIAKOS İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Milliyet'te yer alan haberin detayında İtalyanlar'ın Olympiakos'un Belhanda ile anlaşmak üzere olduğu fakat Türkiye'den 'ın da Belhanda transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ

'dan ayrılığının ardından yeni takım arayışlarına geçen 'nın akıbeti belli oluyor. Yunan medyasında yer alan habere göre Olympiakos, Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor ve yıldız isme resmi teklifini yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan ve 'nin de Belhanda'ya ilgisinin olduğu kaydedilirken, Valencia ve Nice kulüplerinin de Fas'lı futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR

'nin de için fırsat kolladığı belirtildi. Geçmişte Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Belhanda için nabız yokladığı ve menajeri vasıtasıyla oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Gelen tüm teklifleri değerlendiren Younes Belhanda'nın en iyi kararı vermek için aceleci davranmadığı belirtildi. Faslı yıldızın ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı anlaşma zemini olması durumunda iki takıma da hayır demeyeceği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe de pusuda...

MALİ OLARAK EN İYİ TEKLİF OLYMPIAKOS'TAN

Yunan basınında yer alan habere göre Belhanda'ya mali anlamda en iyi teklifin Olympiakos'tan gittiği ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi. Belhanda'nın Mayıs ayında son kararını vereceği aktarıldı. ile 131 karşılaşmada forma giyen bu maçlarda 22 gol kaydederken 23 asist yaptı. Belhanda'nın Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecekti.

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