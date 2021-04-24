FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR



Fenerbahçe'nin de Younes Belhanda için fırsat kolladığı belirtildi. Geçmişte Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Belhanda için nabız yokladığı ve menajeri vasıtasıyla oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Gelen tüm teklifleri değerlendiren Younes Belhanda'nın en iyi kararı vermek için aceleci davranmadığı belirtildi. Faslı yıldızın Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı anlaşma zemini olması durumunda iki takıma da hayır demeyeceği iddia edildi.