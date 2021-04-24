24 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek açıklaması! "Bütün borçları..."

Albayrak'tan Dursun Özbek açıklaması! G. Saray'ın borçları...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Asbaşkanı , önemli açıklamalarda bulundu. Eski başkan hakkında konuşan Albayrak, “’nün Dursun Özbek’e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi ()

2'nci Başkanı , " Spor Kulübü'nün 'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir" dedi.

2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ile görüştüğü konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak 'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, "Dursun Özbek'in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile 'nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız ile Baş Hukuk Müşavirimiz da yer almıştır" dedi.

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