Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den galibiyet yorumu! "Dominant bir oyun oynadık"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu ve mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 kazandı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Dominant bir oyun oynadık" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

Açıkçası planladığımız baskıyı, ilk defa oyunun başından itibaren yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir. Çok adamla, doğru yerde ve doğru zamanda pozisyonlar aldık. İyi kullandık orayı.

Böyle bir takıma karşı, bu kadar gol pozisyonu bulmak ve oyunu domine etmek... Boffin'i geçemedik ama oyun olarak doyurucu bir oyun oynadı Galatasaray.

Antalyaspor iyi kapanıyor, böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyon bulmak... Oyun olarak doyurucuydu. Golü ne kadar erken bulursanız rakibinizi zorlarsınız. 1-0 iken oyun ile 0-0 iken oynanan oyun başka.

Çok kişi bu kadroyu garipsemiş olabilir ama bu kadro çok iyi iş yaptı.

Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz. Yarışın içinde varız, mesele de o. Sonuna kadar gideceğiz.

Alanya'da Zorbay Hoca'ya takılmıştık. Burada da VAR'da kendisi vardı yine ona takıldık. Podolski'nin ilk sarı kartı sanıyorum kırmızı karttı.

Halil, bu kadar pozisyona girip gol atmamaya çok üzüldü ama herhalde, sırtı dönük topu alıp da bu kadar becerili olan çok az oyuncu vardır. Ondan çok memnunum.

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